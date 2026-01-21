Пользователи Сети высмеяли откровения Бруклина Бекхэма об испорченной матерью свадьбе

Семейный конфликт в клане Бекхэмов снова привлек мировое внимание. Старший сын Дэвида и Виктории Бруклин впервые публично высказался о напряженных отношениях с родителями из-за жены Николы Пельтц. Подробности читайте в материале Москвы 24.

"Я не каблук"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brooklynpeltzbeckham

Бруклин Бекхэм опубликовал серию постов на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), в которых открыто обвинил своих знаменитых родителей в негативном отношении к супруге Николе Пельтц. В эмоциональных сообщениях он заявил, что устал от постоянных нападок на себя и жену со стороны семьи и решил рассказать правду.

По его словам, он не стремится мириться с близкими, которые годами оказывали на него давление в семье, а теперь и в медиа.





Бруклин Бекхэм сын Дэвида и Виктории Бекхэм Я не планирую восстанавливать отношения с семьей. И я не каблук – я наконец стою за свои права. <…> Родители всегда контролировали, что о нас публикуют в прессе. Пафосные посты, семейные тусовки, фальшивые отношения – это часть моей жизни с самого рождения.

Бекхэм-младший назвал главной ценностью родителей – пиар. Он указал, что любовь в их семье измерялась количеством семейных публикаций и готовностью пожертвовать личным временем ради этого.

"Я вырос с тревожностью, от которой задыхаешься. И когда я дистанцировался – тревога прошла. Я просыпаюсь каждое утро – и благодарен за жизнь, которую я выбрал", – заявил Бруклин.

Кроме того, он поделился деталями поведения родителей на его свадьбе и в целом их отношением к Николе. Старший сын пары обвинил мать и отца в попытке разрушить его брак.

Например, по его словам, Виктория, будучи владелицей модного дома, в последний момент отказалась шить платье невесте. Николе якобы пришлось срочно искать других дизайнеров и швей. Помимо этого, накануне свадьбы Бекхэмы-старшие якобы заявили, что "Никола – не их кровь и не их семья".

"По приказу родителей на меня сыпались бесконечные нападки – и лично, и в публичном поле. Даже братья нападали на меня по указке родных", – уверен Бруклин.

Одним из самых обсуждаемых моментов в СМИ стало сообщение Бруклина о том, что Виктория испортила танец молодоженов на свадьбе. По его словам, во время торжества певец Марк Энтони позвал жениха на сцену якобы для первого танца, но вместо невесты его ждала мать. Бруклин признался, что ему было неловко и он чувствовал себя униженным в тот вечер.

Бекхэм рассказал и о юбилее отца, ради которого он вместе с Николой прилетел в Лондон. Однако отец сначала отказывался принимать сына и невестку лично, но позже согласился с условием, что на встрече не будет Николы.

Виктория и Дэвид до сих пор не прокомментировали скандальные заявления сына. 20 января футболист посетил экономический форум в Давосе, где журналисты издания Sky News спросили об обвинениях в его адрес, однако спортсмен оставил это без внимания.

Позже во время выступления в программе Squawk Box на телеканале CNBC Дэвид высказался об опасностях соцсетей. Он отметил, что хоть и пытался научить своих детей пользоваться медиа правильно, но "иногда нужно позволять им совершать ошибки". Однако прямых комментариев, касающихся публикаций Бруклина, снова не последовало.

В свою очередь, звездный стилист Лесли Фремар рассказала, что свадебное платье Valentino для Николы шили целый год, а невеста якобы дважды летала в Рим на примерки.

Фотограф Герман Ларкин, который снимал свадьбу Пельтц-Бекхэм для журнала Vogue, рассказал журналистам, что свадебный танец изначально был танцем матери и сына, а не молодоженов. При этом Виктория якобы появилась на сцене после приглашения певца Марка Энтони, который объявил, что она "самая красивая и потрясающая женщина в этом зале" и песня посвящается ей. Невеста после этих слов в слезах покинула помещение, рассказал фотограф.

При этом еще один свидетель свадебного танца – модель Ставрос Агапиу – подтвердил слова Бруклина о том, что Виктория вела себя неуместно. Агапиу назвал правдой то, что Бекхэм перехватила танец молодоженов, сообщил сайт Daily Mail.

Пользователи TikTok также отреагировали на подробности. Они массово принялись делать мемы про варианты танца Виктории, превратив семейный скандал в юмористический тренд. Сейчас на площадке опубликовано множество роликов, в которых пользователи с иронией и насмешкой комментируют ее поведение.

Предсвадебный конфликт

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brooklynpeltzbeckham

Разлад в звездной семье произошел во время подготовки к свадьбе Бруклина и Николы в апреле 2022 года. После торжества слухи о напряженных отношениях между невесткой и ее свекровью в прессе стали появляться чаще.

Спустя несколько месяцев после торжества Никола сама пояснила журналистам, что одной из причин раздора якобы стало именно свадебное платье. По ее словам, Виктория несколько раз откладывала пошив, а в последний момент вовсе изменила решение и заявила, что не успеет закончить наряд, предлагая перенести дату свадьбы.

Инсайдеры также утверждали, что Никола жаловалась на чрезмерное влияние родителей на Бруклина – якобы Виктория и Дэвид нередко кричали на сына во время телефонных разговоров.

При этом с самого начала конфликта Бруклин встал на сторону возлюбленной: он переехал к ней в США, сделал татуировку с ее портретом и после свадьбы стал использовать фамилию супруги (теперь пара именует себя Пельтц-Бекхэм). В социальных сетях он не скрывал, что сблизился с родственниками жены.

На фоне новостей о разладе СМИ обратили внимание, что Бруклин перестал посещать семейные мероприятия. Весной 2025-го года старший сын Виктории проигнорировал ее показ в рамках Недели моды в Париже в марте, хотя поддержать дизайнера пришла вся семья. По данным зарубежной прессы, это лишь обострило конфликт в семье.