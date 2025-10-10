В документальном фильме о Виктории Бекхэм появился ее сын Бруклин

Премьера документального фильма о Виктории Бекхэм состоялась 9 октября. Певица рассказала в ленте о собственном бренде, проблемах со здоровьем и семье. В фильме также появился ее старший сын Бруклин, с которым у знаменитости натянутые отношения. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Бизнес, почти потерпевший крах

Певица Виктория Бекхэм стала героиней трехсерийного фильма, который вышел на платформе Netflix 9 октября. Светская премьера состоялась днем ранее, на нее пришли в том числе коллеги исполнительницы из группы Spice Girls, а также другие знаменитости и семья. Однако старшего сына, Бруклина Бекхэма, среди гостей не оказалось, как и его супруги, Николы Пельтц.

Все же Виктория упомянула на презентации наследника, с которым находится в ссоре уже долгое время.

"Мои дети – Бруклин, Ромео, Круз, Харпер, а также Дэвид (Бекхэм, футболист и муж Виктории. – Прим. ред.). Я прошла через многое, чтобы по-настоящему гордиться тем, чего я достигла, и наконец осознать, что я самодостаточна", – сказала она со сцены.

В фильме Бруклин тоже промелькнул, хотя в трейлере его не было, в отличие от остальных членов семьи.

По данным СМИ, Netflix заказал документальный фильм о Виктории после успеха картины про ее супруга Дэвида, который вышел в 2023 году. Тогда за первую неделю его посмотрели 3,8 миллиона зрителей.

Большая часть ленты про Викторию посвящена созданию и развитию модного бренда одежды и аксессуаров Victoria Beckham. Дизайнер рассказала, что понесла убытки в размере более 66 миллионов фунтов стерлингов (7,2 миллиарда рублей) после запуска бренда одежды в 2008 году и впервые получила прибыль только в 2023-м. Переломным моментом для бизнеса стала продажа клатчей за 890 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) и подводки для глаз за 30 фунтов (примерно 3 тысячи рублей). Также на продвижении бренда отразилась продуманная стратегия в соцсетях, в рамках которой были опубликованы обучающие видео по макияжу.

Партнер Бекхэм по бизнесу Дэвид Белхассен рассказал, что проблема заключалась в чрезмерных расходах дизайнера, которые его шокировали. Например, она тратила 85 тысяч фунтов стерлингов (9 миллионов рублей) только на цветы в офисе, а также платила тому, кто их поливает 15 тысяч долларов в год (1,2 миллиона рублей). Только после откровенного разговора с Викторией удалось пересмотреть процесс управления компанией, отметил он.

Дизайнер свою расточительность объяснила тем, что привыкла к такой жизни, так как выросла в сфере развлечений.

"То есть у меня было 15 разных подкладок для верхней одежды, странные вещи вроде стульев, которые можно было переносить с одного конца света на другой. Я слышу это сейчас и прихожу в ужас, но я позволила этому случиться", – заявила Виктория.

В сериале певица и дизайнер снова подчеркнула, что считает себя выходцем из не самой обеспеченной семьи. Ранее в документальном фильме о Дэвиде она также заявила, что выросла в семье из рабочего класса. Тогда фраза стала мемом, ведь в этот момент в кадре появился футболист и попросил вспомнить, на какой машине отец возил ее в школу. После короткого спора Виктория признала, что это был Rolls-Royce. Позже дизайнер выпустила футболку с надписью: "У моего папы был Rolls-Royce".

Также Бекхэм рассказала, что всегда любила дорогие вещи и моду и во времена Spice Girls могла спустить все заработанные деньги на платья от Gucci, в то время как ее коллеги искали наряды в магазинах с дешевой одеждой.

В 1997 году певица посетила модный показ по приглашению Донателлы Версаче. Перед появлением в зале в качестве зрителя ее отвели в магазин Versace, чтобы она выбрала наряд. Бекхэм призналась, что тогда решилась на смелый поступок, который не понравился Донателле: она попросила изменить дизайн выбранного платья.

"По сути, я переделала все платье. Не могу поверить, что я это сделала. Как грубо!" – рассказала Виктория.

Однако Донателла, хоть и была неприятно удивлена поступком гостьи, все же позже отметила, что Виктория "отлично знает свое тело" и поступила так, как считала нужным.

Проблемы со здоровьем

Кроме бизнеса и отношений с коллегами, Виктория затронула тему здоровья. Дизайнер призналась, что в подростковом возрасте столкнулась с расстройством пищевого поведения. По ее словам, проблемы начались в театральной школе, где педагоги критиковали ее за лишний вес и внешность.





Виктория Бекхэм цитата Я действительно начала сомневаться в себе и не любить себя. И поскольку я позволяла всему этому влиять на меня, не понимала, что на самом деле я вижу в зеркале.

Ситуация лишь ухудшилась, когда Виктория попала в поп-группу Spice Girls. Бекхэм рассказала, что тогда ей пришлось контролировала свой вес опасными способами.

Необычные пищевые привычки она частично продемонстрировала в сериале. Во время подготовки к ужину с королем Карлом III и королевой Камиллой Дэвид Бекхэм предложил жене съесть конфету.

"Нет, спасибо, я не прикасалась к шоколаду с девяностых и не собираюсь начинать сейчас!" – отрезала она.

Сам сериал в итоге получил смешанные отзывы критиков. Например, обозреватель издания The Guardian Люси Манган рассказала, что зрители ожидали увидеть певицу в лучшем образе, но получили лишь "три часа банальностей". Автор назвала фильм "возмутительным расточительством личности" Виктории, а также отметила, что документалка больше похожа на неприкрытую рекламу бренда, а не рассказ об истории успеха.

Издания The Financial Times и The Telegraph тоже присвоили проекту низкий рейтинг.

Однако британская газета Metro назвала шоу "потрясающим", похвалив умение Виктории придумывать фразы для вирусного успеха. Автор публикации Алана Андерсон добавила, что после просмотра серий Виктория стала ее "любимой знаменитостью всех времен".

Variety отметило, что повествование получилось глубоким и откровенным.

