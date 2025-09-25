Сын Бекхэмов впервые прокомментировал ссору с родителями

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/brooklynpeltzbeckham

Бруклин Бекхэм, старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм, впервые высказался о своей вражде с родителями. Об этом пишет Daily Mail.

В частности, журналисты спросили его, как он справляется со слухами про свою семью.

"Всегда найдутся люди, которые будут говорить что-то негативное, но меня очень поддерживает моя жена", – говорит Бруклин.

Со своей семьей он не общается больше года, но причину скандала никто не раскрывает. В частности, сын полностью игнорирует родителей в соцсетях и не поздравляет их с юбилеями.

Ранее стало известно, что певица Кэти Перри и актер Орландо Блум находятся на грани разрыва. Утверждается, что причиной размолвки могли стать сложности, с которыми столкнулись артисты.

Перри была глубоко расстроена после отзывов о ее альбоме "143" и тура Lifetimes. Несмотря на то что Блум отнесся к этому с пониманием, происходящее все равно вызвало напряженность между артистами.

