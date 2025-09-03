В окружении Ефремова подтвердили развод актера с Софьей Кругликовой

Актер Михаил Ефремов развелся с пятой супругой Софьей Кругликовой, утверждают СМИ. Совместная жизнь пары продлилась 23 года. При этом источники сообщают о новом романе артиста с коллегой Дарьей Белоусовой. Подробности личной жизни артиста расскажет Москва 24.

"Поставлена точка"

Михаил Ефремов и Софья Кругликова впервые встретились на съемках кинокартины "С легким паром!" в 2000 году. Софья занимала пост продюсера проекта, а Михаил был членом актерского состава. Возлюбленные официально зарегистрировали свои отношения в 2002 году.

Однако СМИ утверждали, что еще до смертельного ДТП с участием Ефремова в июне 2020 года супруги проводили время порознь. Пара могла не видеться несколько недель или даже месяцев. А после того как в апреле 2025 года актер вышел из колонии по УДО, в СМИ появилась информация, что супруги расстались. По данным источников, изначально Ефремов и Кругликова решили отложить развод, чтобы не привлекать внимание журналистов. При этом супруги начали жить отдельно друг от друга.

2 сентября "Комсомольская правда" сообщила со ссылкой на окружение Ефремова, что пара официально расторгла свой союз. По данным издания, после развода Кругликова осталась жить в общей с Ефремовым московской квартире, в то время как актер переехал в загородный дом.





источник из окружения Ефремова Михаил развелся со своей последней женой. Они часто ссорились, а после его выхода из колонии их отношения окончательно испортились. Сейчас официально поставлена точка.

За время отношений у экс-супругов родились трое детей. В 2004-м на свет появилась дочь Вера, в 2007-м – Надежда, а в 2010-м – сын Борис.

Прошлые браки

До Софьи Кругликовой Михаил Ефремов был женат четырежды. Первой супругой стала актриса Елена Гольянова: пара вступила в брак в начале карьеры актера. При этом союз мог быть фиктивным: как утверждала пресса, Елене требовалась прописка в Москве и Михаил решил ей помочь. Спустя короткое время пара развелась.

Второй избранницей актера стала филолог Ася Воробьева. На тот момент будущие супруги познакомились благодаря сыну Олега Табакова Антону. Он был женат на Воробьевой и обратился к Ефремову с просьбой устроить ее на работу в "Современник". В итоге между Асей и Михаилом начались романтические отношения.

Она развелась с Табаковым, а в 1988 году Ефремов и Воробьева стали родителями мальчика, которого назвали Никитой. Примерно через год после рождения наследника актер обратил внимание на другую женщину и оставил семью. До 12 лет теперь уже звезда российского кино Никита Ефремов скрывал от окружающих личность своего отца, нося фамилию матери.

Третьим браком Михаила Ефремова стал союз с актрисой Евгенией Добровольской. Коллеги познакомились еще в студенческие годы, однако сыграли свадьбу только в 1990 году.

Как утверждают СМИ, отношения супругов были непростыми. Актер страдал алкогольной зависимостью, но обещал возлюбленной, что избавится от пагубной привычки. В 1991 году пара стала родителями мальчика Николая, однако спустя некоторое время после рождения сына Ефремов вновь начал злоупотреблять алкоголем. В итоге спустя около 10 лет брака Михаил и Евгения развелись. Добровольская ушла из жизни в январе 2025 года после тяжелой болезни.

В четвертый раз Ефремов женился на актрисе Ксении Качалиной. Пара познакомилась на съемочной площадке кинокартины "Романовы: Венценосная семья". Роман коллег развивался быстро: актеры поженились, а в 2000 году в их семье родилась дочь, которую назвали Анна-Мария.

Однако в это же время Качалина столкнулась с проблемами в карьере и алкогольной зависимостью. Через четыре года после начала совместной жизни Михаил и Ксения развелись. Тогда экс-супруга актера вместе с дочерью уехала жить в Индию, однако спустя время они вернулись в Россию. По данным СМИ, в то же время Качалина перестала заботиться об Анне-Марии, из-за чего Ефремов забрал у нее дочь.

Новый роман?

Еще во время нахождения Михаила Ефремова в колонии в прессе появились слухи, что он вступил в отношения с 42-летней актрисой Дарьей Белоусовой. По информации телеграм-канала Shot, они пробыли трое суток в специальной комнате, предназначенной для свиданий. Эта встреча якобы состоялась за несколько месяцев до УДО актера.

После в Сети был опубликован парный автограф коллег, который они якобы оставили во время пребывания актрисы в колонии.

Журналисты утверждают, что роман между Ефремовым и Белоусовой начался еще в 2020 году во время совместной работы в театре "Современник". При этом хозяйка квартиры, которую актер снимал в Казарменном переулке, утверждает, что он и Белоусова регулярно выпивали там и много курили, а ущерб от подобных посиделок составил 356 тысяч рублей.

