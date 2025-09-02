Пять дорогих подарков, которые знаменитости получали от поклонников

Поклонник подарил певице Славе бриллиантовое кольцо с рубином стоимостью порядка 540 тысяч рублей. Каким еще звездам преподносили дорогостоящие презенты, расскажет Москва 24.

Слава

Незнакомый мужчина вручил певице коробку, когда звезда вышла на прогулку. В боксе оказалось кольцо. Об этом Слава рассказала в личном блоге.





Слава певица Я раньше никогда не принимала подарки от посторонних мужчин, потому что я была занята и это неприлично. А сейчас приняла. Мужчина захотел со мной встретиться сегодня, поужинать.

Слава добавила, что мужчина был "очень симпатичный", кроме того, отныне она готова принимать подарки от поклонников.

По данным телеграм-канала "Звездач", новое украшение певицы с бриллиантами и рубином стоит почти 540 тысяч рублей. При этом журналисты отметили, что существуют похожие экземпляры, цена которых достигает нескольких миллионов.

Ксения Новикова

В 2022 году бывшая солистка музыкальной группы "Блестящие" признавалась в одном телевизионном шоу, что на пике ее популярности богатые поклонники зачастую делали дорогие подарки. Например, один из фанатов подарил Новиковой пять автомобилей.

"Помню, не хотела брать, должна же потом что-то будешь ему. Но он так мило попросил, что ладно уж", – рассказала знаменитость.

Валерия

На концерте в одном из городов Сибири зритель преподнес певице бивень мамонта. К слову, по данным СМИ, охранники не хотели подпускать фаната к Валерии, потому что решили, что у него в руках бревно. Редкая археологическая находка восхитила исполнительницу.

Журналисты выяснили, что бивень мог принадлежать 20-летнему мамонту, а стоимость подарка по разным данным варьировалась от 100 до 150 тысяч долларов. Какое применение Валерия нашла необычному презенту, не сообщалось.

Филипп Киркоров

В 2019 году СМИ сообщили, что пенсионерка из Ульяновска переписала на поп-короля свою квартиру. При этом женщина оперативно освободила недвижимость и вывезла оттуда свои вещи, чтобы Киркоров смог пользоваться жилплощадью.

Поклонница объяснила щедрый поступок тем, что артист был кумиром ее матери, которая также планировала подарить ему свою квартиру. Однако позднее журналисты сообщили, что Киркоров не принял такой презент.

Ольга Бузова

В 2019 году певица дала концерт в Якутске. Там Бузовой преподнесли корону, выполненную из полкило серебра. Причем такое количество металла собрали сами поклонники, а потом переплавили его в украшение, которое дополнили одиннадцатью якутскими бриллиантами. Общий вес драгоценных камней в короне составил 5,5 карата.

Ольге не привыкать принимать дорогие подарки. В том же году фанат подарил ведущей два браслета Cartier из розового золота с бриллиантовой россыпью, которыми она похвасталась в соцсетях. По оценкам журналистов, стоимость украшений составила около 6 и 3 миллионов рублей.