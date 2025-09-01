Шесть знаменитостей, у которых диагностирован сахарный диабет

У телеведущего Леонида Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями, утверждают СМИ. По данным источников, теперь ему необходимо придерживаться строгой диеты. Кто из звезд страдает от разных типов сахарного диабета, расскажет Москва 24.

Леонид Якубович

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Телеведущий обратился за медицинской помощью с жалобами на сильную слабость и повышенную утомляемость. Специалисты провели обследование, в результате которого выявили у Якубовича сахарный диабет, сопровождающийся осложнениями. Об этом сообщил телеграм-канал Shot 1 сентября.

По данным источника, медики назначили звезде программы "Поле чудес" строгую диету, в рамках которой нужно полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Также знаменитости придется исключить из рациона съедобные подарки участников шоу: в основном, это соленья и выпечка, которые запрещены диабетикам.

Однако сам Якубович саркастично заявил, что новости о его самочувствии преувеличены.





Леонид Якубович телеведущий, актер, народный артист РФ Здоровье пошатнулось здорово! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец!

Кроме того, концертный директор знаменитости Табриз Шахиди предоставил журналистам фото и видео, на которых Якубович управляет вертолетом и играет в теннис. По словам представителя Леонида Аркадьевича, снимки были сделаны 1 сентября.

Михаил Боярский

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Актер страдает сахарным диабетом более 25 лет и никогда не скрывал это от прессы. Боярский рассказывал журналистам, что заметил симптомы, когда был на съемках в Германии в 1998 году. По словам знаменитости, в то время он столкнулся с сильной жаждой и проблемами со зрением. В результате врачи дали артисту рекомендации, которыми он изначально пренебрегал, из-за чего возникла зависимость от инсулина.

С тех пор Боярский каждый день делает инъекции, с помощью которых контролирует уровень сахара в крови. Помимо этого, актер следует специальной строгой диете. О своем недуге он рассказывал в интервью "Комсомольской правде".





Михаил Боярский актер, народный артист РСФСР В жизни мне не дает скатиться именно диабет. Был бы здоров, давно бы ничего не делал. Свою болезнь я знаю хорошо – какие лекарства надо принимать, что есть.

Специалисты также настаивали, чтобы Боярский отказался от вредных привычек, однако полностью избавиться от курения артисту не удалось, писали журналисты.

Эдита Пьеха

Фото: РИА Новости/Андрей Александров

Весной 2018 года СМИ сообщили, что эстрадную певицу госпитализировали из-за хронического бронхита. Затем появилась информация, что у народной артистки СССР диагностировали сахарный диабет. Позже новости подтвердила сама певица "Пятому каналу". По словам Пьехи, ранее она даже не задумывалась, что у нее может быть это заболевание, поэтому не сдавала анализы.

О повышенном сахаре в крови Пьеха узнала на консультации.

"Умирать не собираюсь! Буду соблюдать диету, которую полагается при диабете. Ничего страшного", – бодро заявила Эдита Станиславовна.

При этом певица отметила, что, возможно, болезнь перешла к ней по наследству: у ее матери тоже был повышенный уровень сахара в крови.

Ник Джонас

Фото: CJ Rivera/Invision/AP

В 2023 году участник поп-группы Jonas Brothers выступил на конференции SXSW в качестве спикера, где рассказал о своей борьбе с диабетом первого типа. По данным СМИ, исполнитель страдает от него с 13 лет. Здоровье Джонаса начало ухудшаться во время школьного тура трио, а первые признаки заболевания, среди которых была резкая потеря веса, заметил старший брат певца Джо.

После этого Джонас обратился к врачу за помощью. Специалист установил, что уровень глюкозы у знаменитости превышал отметку в 900, в то время как норма здорового человека – не более 120. Участнику Jonas Brothers даже пришлось провести несколько дней в больнице.

"Это было интересное путешествие не только для меня, но и для моей семьи и окружения. После того, как я выкарабкался из этой ситуации и наладил регулирование уровня глюкозы, мне захотелось сделать своим приоритетом увеличение осведомленности об этой болезни <...> для всех людей, живущих как с диабетом 1-го, так и 2-го типа", – говорил исполнитель.

Шэрон Стоун

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Голливудская актриса страдает сахарным диабетом первого типа, из-за которого она нуждается в регулярных дозах инсулина.

По данным СМИ, врачи диагностировали у Стоун заболевание в 2001 году. Актриса стала активно участвовать в благотворительных проектах, связанных с диабетом, а также в мероприятиях с целью повышения осведомленности о болезни. Кроме того, звезда "Основного инстинкта" является глобальным послом программы Life for a Child, которая оказывает помощь детям-диабетикам в развивающихся странах.

Том Хэнкс

Фото: Evan Agostini/Invision/AP)

В 2013 году актер рассказывал журналистам, что боролся с повышенным уровнем сахара в крови около 20 лет, и наконец, ему диагностировали сахарный диабет второго типа. По словам звезды, среди причин диабета – частые изменения веса из-за диет, которых актер придерживался ради ролей в кинокартинах "Изгой" и "Филадельфия", а также привычка питаться вредной пищей.





Том Хэнкс актер Я из того поколения ленивых американцев, которые продолжали не обращать внимание на тревожные звоночки и получили диагноз... Я был идиотом.

Со временем актер научился жить с диагнозом и контролировать уровень сахара в крови. Однако в декабре прошлого года Хэнкс снова заставил поклонников всерьез поволноваться: когда он был гостем шоу Saturday Night Live, фанаты заметили, что у Тома тряслись руки.

