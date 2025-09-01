Шесть знаменитостей, у которых диагностирован сахарный диабет

У телеведущего Леонида Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями, утверждают СМИ. По данным источников, теперь ему необходимо придерживаться строгой диеты. Кто из звезд страдает от разных типов сахарного диабета, расскажет Москва 24.
Леонид Якубович
Телеведущий обратился за медицинской помощью с жалобами на сильную слабость и повышенную утомляемость. Специалисты провели обследование, в результате которого выявили у Якубовича сахарный диабет, сопровождающийся осложнениями. Об этом сообщил телеграм-канал Shot 1 сентября.
По данным источника, медики назначили звезде программы "Поле чудес" строгую диету, в рамках которой нужно полностью отказаться от употребления спиртных напитков. Также знаменитости придется исключить из рациона съедобные подарки участников шоу: в основном, это соленья и выпечка, которые запрещены диабетикам.
Однако сам Якубович саркастично заявил, что новости о его самочувствии преувеличены.
Кроме того, концертный директор знаменитости Табриз Шахиди предоставил журналистам фото и видео, на которых Якубович управляет вертолетом и играет в теннис. По словам представителя Леонида Аркадьевича, снимки были сделаны 1 сентября.
Михаил Боярский
Актер страдает сахарным диабетом более 25 лет и никогда не скрывал это от прессы. Боярский рассказывал журналистам, что заметил симптомы, когда был на съемках в Германии в 1998 году. По словам знаменитости, в то время он столкнулся с сильной жаждой и проблемами со зрением. В результате врачи дали артисту рекомендации, которыми он изначально пренебрегал, из-за чего возникла зависимость от инсулина.
С тех пор Боярский каждый день делает инъекции, с помощью которых контролирует уровень сахара в крови. Помимо этого, актер следует специальной строгой диете. О своем недуге он рассказывал в интервью "Комсомольской правде".
Специалисты также настаивали, чтобы Боярский отказался от вредных привычек, однако полностью избавиться от курения артисту не удалось, писали журналисты.
Эдита Пьеха
Весной 2018 года СМИ сообщили, что эстрадную певицу госпитализировали из-за хронического бронхита. Затем появилась информация, что у народной артистки СССР диагностировали сахарный диабет. Позже новости подтвердила сама певица "Пятому каналу". По словам Пьехи, ранее она даже не задумывалась, что у нее может быть это заболевание, поэтому не сдавала анализы.
О повышенном сахаре в крови Пьеха узнала на консультации.
"Умирать не собираюсь! Буду соблюдать диету, которую полагается при диабете. Ничего страшного", – бодро заявила Эдита Станиславовна.
При этом певица отметила, что, возможно, болезнь перешла к ней по наследству: у ее матери тоже был повышенный уровень сахара в крови.
Ник Джонас
В 2023 году участник поп-группы Jonas Brothers выступил на конференции SXSW в качестве спикера, где рассказал о своей борьбе с диабетом первого типа. По данным СМИ, исполнитель страдает от него с 13 лет. Здоровье Джонаса начало ухудшаться во время школьного тура трио, а первые признаки заболевания, среди которых была резкая потеря веса, заметил старший брат певца Джо.
После этого Джонас обратился к врачу за помощью. Специалист установил, что уровень глюкозы у знаменитости превышал отметку в 900, в то время как норма здорового человека – не более 120. Участнику Jonas Brothers даже пришлось провести несколько дней в больнице.
"Это было интересное путешествие не только для меня, но и для моей семьи и окружения. После того, как я выкарабкался из этой ситуации и наладил регулирование уровня глюкозы, мне захотелось сделать своим приоритетом увеличение осведомленности об этой болезни <...> для всех людей, живущих как с диабетом 1-го, так и 2-го типа", – говорил исполнитель.
Шэрон Стоун
Голливудская актриса страдает сахарным диабетом первого типа, из-за которого она нуждается в регулярных дозах инсулина.
По данным СМИ, врачи диагностировали у Стоун заболевание в 2001 году. Актриса стала активно участвовать в благотворительных проектах, связанных с диабетом, а также в мероприятиях с целью повышения осведомленности о болезни. Кроме того, звезда "Основного инстинкта" является глобальным послом программы Life for a Child, которая оказывает помощь детям-диабетикам в развивающихся странах.
Том Хэнкс
В 2013 году актер рассказывал журналистам, что боролся с повышенным уровнем сахара в крови около 20 лет, и наконец, ему диагностировали сахарный диабет второго типа. По словам звезды, среди причин диабета – частые изменения веса из-за диет, которых актер придерживался ради ролей в кинокартинах "Изгой" и "Филадельфия", а также привычка питаться вредной пищей.
Со временем актер научился жить с диагнозом и контролировать уровень сахара в крови. Однако в декабре прошлого года Хэнкс снова заставил поклонников всерьез поволноваться: когда он был гостем шоу Saturday Night Live, фанаты заметили, что у Тома тряслись руки.