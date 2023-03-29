Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о бросивших телеведущего дочерях

Телеведущий Николай Дроздов перенес тяжелую операцию на суставе и едва может передвигаться самостоятельно, сообщили СМИ. При этом в Сети появилась информация, что взрослые дочери не помогают звезде. Как живет бывший ведущий программы "В мире животных", расскажет Москва 24.

На одну пенсию

Фото: РИА Новост/Нина Зотина

88-летний телеведущий и зоолог Николай Дроздов, который, по данным СМИ, в июле пережил операцию на коленном суставе, не может самостоятельно подняться с кровати и ходить, его мучают боли. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на слова супруги ученого Татьяны Петровны.

Кроме того, Дроздова не приглашают на съемки, поэтому сейчас семья живет только на пенсию в 40 тысяч рублей с надбавками. Других источников дохода у пары нет, отметила женщина.

Она также призналась, что две взрослые дочери телеведущего не помогают ему и не навещают.

"Кто в отъезде, кто – нет, все заняты", – рассказала Татьяна Петровна.

Однако эту информацию опроверг друг зоолога, художник Константин Мирошник, изданию NEWS.ru.





Константин Мирошник художник Не верьте вообще. Что значит бросили? Абсолютно никто никого не бросил, все вместе. Все идет своим путем. Лена приходит очень часто, потому что они живут рядом. Как они могут бросить его? Так что не волнуйтесь, все хорошо.

В Сети не первый раз публикуют тревожные новости о здоровье знаменитости. Например, в апреле 2025 года стало известно, что рост Дроздова уменьшился на 10 сантиметров из-за диагностированного в 2020 году остеопороза (заболевание, приводящее к проблемам с кальцием в крови и деградации костной ткани).

Дроздов прославился как ведущий программы "В мире животных", первые выпуски с его участием вышли в 1968 году: создатель и ведущий передачи Александр Згуриди пригласил Николая Николаевича в проект в качестве консультанта. В 1977-м Дроздов сменил коллегу на посту ведущего. В 2019 году он заявил , что перестал сниматься в программе. После ухода с телевидения ученый остался в проекте в качестве консультанта. Зоолог рассказал, что его уговаривали продолжить съемки, но он отказался из-за проблем со здоровьем. В 2021 году Дроздов сообщил, что завел аккаунт в TikTok. Тогда зоолог объяснил, что зарегистрироваться его уговорил друг. На платформе он планировал "давать добрые советы молодежи", но делать копию программы "В мире животных" не хотел.

"Грезит о дальнейших путешествиях"

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

СМИ активно начали сообщать о проблемах со здоровьем телеведущего еще летом 2022 года. Тогда Дроздов потерял сознание во время съемок подкаста в библиотеке на Аргуновской улице в Москве.

Однако на этом проблемы не закончились: в январе 2023-го телеведущий возвращался домой из МГУ им. М. В. Ломоносова, где преподавал, и неудачно упал на улице. Константин Мирошник рассказывал журналистам, что врачи зафиксировали у Дроздова переломы нескольких ребер. Сначала телеведущий лежал в реанимации, затем в обычной палате, но на сильных обезболивающих препаратах. Тогда навещать Дроздова в разрешили только одной из его дочерей.

"Николай Николаевич – мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма. Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях", – отмечал Мирошник.

Сам Дроздов позже сообщил изданию "Московский комсомолец" о том, как проходит восстановление.





Николай Дроздов ученый-зоолог, доктор биологических наук, журналист, телеведущий Я все еще нахожусь на больничном, но чувствую себя лучше и лучше. Семь переломов ребер было – это не шутка. Открытые боли все излечены, надо теперь заниматься восстановлением. Потребуется еще около двух, а то и трех месяцев.

К слову, тогда телеведущий отмечал, что жена и дочь окружили его заботой. Также Дроздов рассказывал, что занимается лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой, при этом ученый решил отказаться от вегетарианской диеты, которая, по его мнению, могла стать причиной хрупкости костей.

В октябре 2023 года СМИ сообщили, что у Дроздова выявили онкологию и якобы он находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник. Но эту информацию телеканалу "Звезда" опровергла супруга зоолога, назвав подобные сообщения глупостью. Телеведущий также подтвердил в трубку, что с ним все в порядке и он находится дома.

Через год в Сети появилась информация о том, что Дроздову диагностировали глаукому – заболевание, приводящее к слепоте. Однако художник Константин Мирошник в беседе с RT опроверг и эти сообщения.

"Бред, вранье все. Дроздов читает даже без очков, ведет активную жизнь", – рассказал Мирошник.

При этом, по данным журналистов, более десяти лет назад Дроздов перенес операцию на глаза из-за катаракты. В ходе нее телеведущему удалили хрусталики и установили специальные импланты.