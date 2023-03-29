Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о бросивших телеведущего дочерях

Телеведущий Николай Дроздов перенес тяжелую операцию на суставе и едва может передвигаться самостоятельно, сообщили СМИ. При этом в Сети появилась информация, что взрослые дочери не помогают звезде. Как живет бывший ведущий программы "В мире животных", расскажет Москва 24.
На одну пенсию
88-летний телеведущий и зоолог Николай Дроздов, который, по данным СМИ, в июле пережил операцию на коленном суставе, не может самостоятельно подняться с кровати и ходить, его мучают боли. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на слова супруги ученого Татьяны Петровны.
Кроме того, Дроздова не приглашают на съемки, поэтому сейчас семья живет только на пенсию в 40 тысяч рублей с надбавками. Других источников дохода у пары нет, отметила женщина.
Она также призналась, что две взрослые дочери телеведущего не помогают ему и не навещают.
"Кто в отъезде, кто – нет, все заняты", – рассказала Татьяна Петровна.
Однако эту информацию опроверг друг зоолога, художник Константин Мирошник, изданию NEWS.ru.
В Сети не первый раз публикуют тревожные новости о здоровье знаменитости. Например, в апреле 2025 года стало известно, что рост Дроздова уменьшился на 10 сантиметров из-за диагностированного в 2020 году остеопороза (заболевание, приводящее к проблемам с кальцием в крови и деградации костной ткани).
В 2021 году Дроздов сообщил, что завел аккаунт в TikTok. Тогда зоолог объяснил, что зарегистрироваться его уговорил друг. На платформе он планировал "давать добрые советы молодежи", но делать копию программы "В мире животных" не хотел.
"Грезит о дальнейших путешествиях"
СМИ активно начали сообщать о проблемах со здоровьем телеведущего еще летом 2022 года. Тогда Дроздов потерял сознание во время съемок подкаста в библиотеке на Аргуновской улице в Москве.
Однако на этом проблемы не закончились: в январе 2023-го телеведущий возвращался домой из МГУ им. М. В. Ломоносова, где преподавал, и неудачно упал на улице. Константин Мирошник рассказывал журналистам, что врачи зафиксировали у Дроздова переломы нескольких ребер. Сначала телеведущий лежал в реанимации, затем в обычной палате, но на сильных обезболивающих препаратах. Тогда навещать Дроздова в разрешили только одной из его дочерей.
"Николай Николаевич – мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма. Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях", – отмечал Мирошник.
Сам Дроздов позже сообщил изданию "Московский комсомолец" о том, как проходит восстановление.
К слову, тогда телеведущий отмечал, что жена и дочь окружили его заботой. Также Дроздов рассказывал, что занимается лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой, при этом ученый решил отказаться от вегетарианской диеты, которая, по его мнению, могла стать причиной хрупкости костей.
В октябре 2023 года СМИ сообщили, что у Дроздова выявили онкологию и якобы он находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник. Но эту информацию телеканалу "Звезда" опровергла супруга зоолога, назвав подобные сообщения глупостью. Телеведущий также подтвердил в трубку, что с ним все в порядке и он находится дома.
Через год в Сети появилась информация о том, что Дроздову диагностировали глаукому – заболевание, приводящее к слепоте. Однако художник Константин Мирошник в беседе с RT опроверг и эти сообщения.
"Бред, вранье все. Дроздов читает даже без очков, ведет активную жизнь", – рассказал Мирошник.
При этом, по данным журналистов, более десяти лет назад Дроздов перенес операцию на глаза из-за катаракты. В ходе нее телеведущему удалили хрусталики и установили специальные импланты.