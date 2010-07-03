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11 июня, 22:50

Николай Дроздов ушел из программы "В мире животных"

общество культура животные

11 июня, 22:50

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Фото: Москва 24/Роман Васильев

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных". Он сказал, что уже полгода не снимается в передаче, хотя его уговаривали. Сейчас в эфире можно увидеть только старые записи.

"Я не возражаю – пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", – рассказал Николай Дроздов, его слова сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам телеведущего, он не собирается возвращаться к съемкам, однако признался, что продолжит преподавать в МГУ, потому что это его любимое занятие.

"В мире животных" – советская и российская телепередача. Она посвящена зоологии и исследованиям животного мира. Передача получила премию "ТЭФИ" и золотую медаль имени Сенкевича Русского географического общества.

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общество культура животные

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