Жена Брюса Уиллиса рассказала об особенностях общения с актером после деменции

Актер Брюс Уиллис почти перестал ходить и говорить из-за прогрессирующей деменции, поэтому семья решила отселить его в другой дом. Что известно о состоянии здоровья звезды "Крепкого орешка", читайте в материале Москвы 24.

"Мозг его подводит"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/scoutlaruewillis

Семья Брюса Уиллиса приняла решение переселить актера в специально оборудованный одноэтажный дом, где он находится под круглосуточным медицинским уходом. Об этом рассказала супруга звезды Голливуда, модель Эмма Хеминг.

По ее словам, в другом доме актеру будет удобнее передвигаться, плюс там минимизированы посторонние шумы. Хеминг отметила, что принять решение об отселении мужа было сложно, но она сделала это ради детей. Модель выразила уверенность, что муж сам хотел бы, чтобы дом больше соответствовал потребностям его младших дочерей, а не его.

Говоря о состоянии Уиллиса, супруга призналась, что из-за прогрессирующей лобно-височной деменции ее муж полностью утратил способность говорить.





Эмма Хеминг модель, жена Брюса Уиллиса У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому. <...> Когда мы приходим к нему, то либо гуляем на улице, либо смотрим фильм... Главное – быть рядом и общаться с Брюсом. Этот дом наполнен любовью, теплом, заботой и смехом.

Ранее СМИ сообщили, что состояние 70-летнего Уиллиса ухудшилось настолько, что актер практически утратил способность говорить и двигаться. Правда, через несколько дней после подобных публикаций в соцсетях актера появились снимки, на которых он крутит хулахуп на заднем дворе своего дома. Тогда поклонники голливудской звезды выдохнули с облегчением.

"Все еще крепкий орешек"; "держись, мужик"; "какое счастье, у меня даже на сердце легче стало", – поддерживали Уиллиса комментаторы.

"Зачитывают реплики через наушник"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/scoutlaruewillis

Слухи о проблемах Брюса Уиллиса с памятью появились в СМИ еще в январе 2021 года. Это произошло после скандала в аптеке, когда актер во время пандемии коронавируса забыл надеть защитную маску, которая якобы находилась у него на шее. А в феврале 2022-го в блоге Half in the Bag выставили видео под названием "Фабрика фальшивых фильмов с Брюсом Уиллисом". В нем со ссылкой на инсайдера сообщалось, что актеру из-за проблем с памятью "зачитывают реплики через наушник" во время съемок.

Режиссер Мэтт Эскандари, который работал с актером, подтвердил наличие у Уиллиса серьезных проблем.





Мэтт Эскандари режиссер Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как такая легенда, как Брюс, деградирует прямо у тебя на глазах. Я убедился в этом, работая с ним последние несколько лет.

Примерно в то же время семья актера сообщила, что Уиллис завершает актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем. Супруга Брюса указала, что у актера диагностировали афазию – приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга).

В феврале 2023 года жена актера сообщила в соцсетях, что у голливудской звезды диагностирована лобно-височная деменция. С тех пор Уиллис редко покидает свой дом в Лос-Анджелесе, но в середине января 2025-го он впервые вышел на публику: Брюс встретился с людьми, которые тушили лесные пожары в Калифорнии.

"Замечая сотрудника службы спасения, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность искренним рукопожатием и словами "спасибо за вашу службу", – подписала модель фото с Уиллисом и пожарными.

Звезду фильма "Крепкий орешек" часто навещают бывшая жена, актриса Деми Мур, и три их общие дочери – Румер, Скаут и Таллула. Девушки делятся в социальных сетях публикациями с отцом, а также периодически рассказывают о его состоянии. В интервью телеканалу CNN Деми Мур заявила, что близкие актера остаются его главной опорой.





Деми Мур актриса Я уже говорила об этом раньше, но я действительно говорю это искренне: для любого, кто сталкивается с подобным заболеванием у своих родных, очень важно принять их такими, какие они есть, от этого исходит такая любовь и радость.

Нынешняя супруга Уиллиса в декабре 2024 года поздравила мужа с годовщиной их отношений, опубликовав несколько фотографий с Брюсом. Эмма написала, что раньше юбилеи приносили радость и воодушевление, а теперь – "гнев и горе". Однако она все равно благодарна мужу за годы вместе и испытывает безусловную любовь, отметила Хемминг.

