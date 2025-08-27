Семья актера Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из-за деменции

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/scoutlaruewillis

Семья актера Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из-за прогрессирующей лобно-височной деменции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на супругу актера Эмму Хеминг.

По словам женщины, Уиллис полностью утратил способность говорить из-за болезни.

"У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому", – сказала Хеминг в интервью ABC.

Как пояснила супруга актера, семья приняла решение разместить Уиллиса в специально оборудованном одноэтажном доме с круглосуточным медицинским уходом. Там минимизирован шум и созданы условия для комфортного передвижения.

Первые признаки заболевания Уиллиса, по утверждению Хеминг, проявились еще во время съемок. Актер забывал реплики и демонстрировал отстраненное поведение с близкими. При этом Уиллис сохраняет ограниченную способность узнавать родных. Он находится в хорошей физической форме, основная проблема связана с когнитивными функциями.

В 2022 году Уиллис завершил актерскую карьеру из-за диагностированной афазии – расстройства речи. Позже стало известно, что у него выявили лобно-височную деменцию.

По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, продолжительность жизни актера зависит от уровня ухода и качества медицинского обслуживания. Однако в будущем его ждет мучительная смерть или эвтаназия.

