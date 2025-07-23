Терапевт Звонков: Брюса Уиллиса может ждать мучительная смерть или эвтаназия

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Bruce Willis

Продолжительность жизни американского актера Брюса Уиллиса зависит от уровня ухода и качества медицинского обслуживания. Однако в будущем его ждет мучительная смерть или эвтаназия, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-терапевта Андрея Звонкова.

По его словам, лобно-височная деменция зависит от медленно прогрессирующего хронического нарушения кровоснабжения мозга. Процесс постепенно начинает повреждать сосуды головного мозга, что приводит к отказу различных функций и проблемам с памятью, объяснил специалист. При этом поражение мозга происходит плавно, поэтому врач предположил, что у актера развивается именно такой тип старческой атеросклеротической деменции.

"Сейчас можно аппараты подключить и стомы поставить, если необходимо. В принципе, учитывая, что человек он не бедный, наверное, ему как-то обеспечат какую-то жизнь. А там дальше все зависит от его родственников", – сказал Звонков.

Как указал эксперт, жизнь Уиллиса может быть продлена, если у него сохраняется способность к самостоятельному дыханию и приему пищи. Однако родственники могут принять решение о прекращении жизнеобеспечения, отметил специалист.

"Если люди с деменцией умирают у себя дома, в постели, чаще всего они умирают от голода просто потому, что они не могут себя обслуживать. У них наступает обезвоженность, серьезнейшие критические нарушения обменных процессов, и в конце концов они просто умирают", – добавил он.

В 2022 году Уиллис завершил актерскую карьеру из-за диагностированной афазии – расстройства речи. В 2023-м стало известно, что у него выявили лобно-височную деменцию, которая не поддается лечению.

По данным СМИ, состояние актера в настоящий момент ухудшилось. Как утверждают журналисты, Уиллис столкнулся с серьезными нарушениями двигательных функций. Он почти утратил способность ходить и говорить.

