Брюс Уиллис может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем – СМИ

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Американский актер Брюс Уиллис может закончить кинокарьеру из-за серьезной болезни, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Уточняется, что у Уиллиса выявили прогрессирующую деменцию. Из-за провалов в памяти с актером стало тяжело работать.

Официального подтверждения информации о болезни от актера на данный момент нет, но ее уже прокомментировал режиссер Мэтт Эскандари.

"Я снял с ним четыре фильма, поэтому знаю, о чем говорю. Это печальная ситуация, когда легенда, подобная Брюсу, теряет здоровье прямо на глазах. Я видел это, работая с ним последние годы", – отметил Эксандари.

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