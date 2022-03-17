Брюс Уиллис может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем – СМИ

17 марта, 18:41
Фото: AP/Charles Sykes/Invision
Американский актер Брюс Уиллис может закончить кинокарьеру из-за серьезной болезни, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Уточняется, что у Уиллиса выявили прогрессирующую деменцию. Из-за провалов в памяти с актером стало тяжело работать.
Официального подтверждения информации о болезни от актера на данный момент нет, но ее уже прокомментировал режиссер Мэтт Эскандари.
"Я снял с ним четыре фильма, поэтому знаю, о чем говорю. Это печальная ситуация, когда легенда, подобная Брюсу, теряет здоровье прямо на глазах. Я видел это, работая с ним последние годы", – отметил Эксандари.
Ранее американская актриса Меган Фокс рассказала, что страдает психическим расстройством. Речь идет о дисморфическом расстройстве тела – психическом заболевании, при котором человек сильно обеспокоен недостатками и особенностями своего тела. По словам девушки, из-за этого она испытывает неуверенность в себе.
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