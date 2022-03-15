Сандра Буллок заявила о перерыве в актерской карьере

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Актриса Сандра Буллок решила сделать перерыв в карьере. Данное решение она объяснила желанием быть рядом с семьей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Актриса отметила, что профессиональная деятельность занимает у нее все время.

"Я очень серьезно отношусь к своей работе, когда я нахожусь там. Я просто хочу быть 24 на 7 со своими детьми и семьей", – рассказала Буллок.

Ранее Пэрис Хилтон и продюсер "Мира Юрского периода" Томас Талл стали инвесторами компании Colossal Biosciences, занимающейся генной инженерией.

Ученые планируют возродить шерстистого мамонта из ДНК вымершего животного и современного генетического материала азиатских слонов.

