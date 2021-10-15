Актриса Меган Фокс рассказала о своем психическом заболевании

Фото: ТАСС/Invision/Evan Agostini
Американская актриса Меган Фокс, известная по роли в "Трансформерах" Майкла Бэя, рассказала в интервью журналу GQ Style, что страдает психическим расстройством. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Речь идет о так называемом дисморфическом расстройстве тела – психическом заболевании, при котором человек чрезмерно обеспокоен недостатками и особенностями своего тела. По словам девушки, из-за этого она испытывает неуверенность в себе.
"Мы можем смотреть на кого-нибудь и думать: "Этот человек такой красивый. Его жизнь должна быть такой простой". Но, скорее, он не думает о себе так же...", – отметила Фокс.
Ранее певица Деми Ловато призналась, что является небинарной личностью, то есть не может отнести себя к какому-то определенному полу. В связи с этим она попросила использовать по отношению к себе местоимение "они".
Певица отметила, что надеется своим примером вдохновить тех, кто пока не может позволить себе такие признания.
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