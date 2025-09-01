Телеведущий Якубович опроверг слухи об ухудшении самочувствия

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Телеведущий Леонид Якубович опроверг сообщения об ухудшении самочувствия. Заявление процитировал его концертный директор Табриз Шахиди в беседе с РИА Новости.

"Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой!" – подчеркнул Якубович.

Он иронично подчеркнул, что на корт его приносят на носилках, а с теннисной площадки он отправляется домой вертолетом. Также телеведущий заявил, что супруга "рыдает", а дети "в истерике" из-за состояния его здоровья.

"Видимо, скоро конец", – саркастично добавил он.

Вместе с тем Шахиди продемонстрировал видеозапись, на которой Якубович управляет вертолетом, и фотографии телеведущего за игрой в теннис. Снимки, уточнил концертный директор, были сделаны утром 1 сентября.

Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация, что Якубович обратился к врачам с жалобами на слабость. После этого медики якобы диагностировали у телеведущего сахарный диабет с осложнениями и запретили ему пить алкоголь и пробовать подарки участников передачи "Поле чудес".

До этого СМИ сообщали о якобы внутреннем кровотечении у ведущего Николая Дроздова. По данным журналистов, его экстренно госпитализировали, но кровотечение не подтвердилось, был зафиксирован низкий гемоглобин на фоне онкологии.

Однако супруга Дроздова Татьяна назвала враньем данную информацию. Она напомнила, что после операции ведущего на коленном суставе прошло больше месяца, и заявила, что в настоящий момент ее муж "как ходил, так и ходит".