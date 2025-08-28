Супруга Дроздова назвала враньем сообщения о серьезных проблемах с его здоровьем

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Супруга Николая Дроздова Татьяна назвала враньем информацию о серьезных проблемах со здоровьем мужа. По ее словам, у его нормальное состояние для возраста.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы внутреннем кровотечении у ведущего. Телеграм-канал Mash писал, что его экстренно госпитализировали, но кровотечение не подтвердилось, был зафиксирован низкий гемоглобин на фоне онкологии. Сообщалось, что медики также диагностировали воспаление поджелудочной.

Как напомнила Татьяна, больше месяца прошло после операции Дроздова на коленном суставе.

"Нормально, он ходит. Как ходил, так и ходит. Бывает, что они у мужа побаливают, но так было и раньше иногда. Пишут, что он не встает с постели, – неправда. Он ходит, на дачу собирается", – приводит слова женщины RT.

Она отметила, что в свои 88 лет Дроздов не забывает и о работе. Также ему периодически предлагают поучаствовать в озвучке, однако главным приоритетом семьи остается его здоровье.

Кроме того, свое состояние прокомментировал сам Дроздов, поблагодарив журналистов за беспокойство.

Новости о проблемах со здоровьем телеведущего стали появляться еще летом 2022 года. Тогда Дроздов потерял сознание во время съемок подкаста в библиотеке на Аргуновской улице в Москве.

В октябре 2023 года СМИ сообщили, что у Дроздова выявили онкологию, но эту информацию опровергла его супруга. Через год в Сети появилась информация о том, что Дроздову диагностировали глаукому, что также опровергли.

Кроме того, Дроздов в июле пережил операцию на коленном суставе. СМИ утверждали, что из-за этого он не мог самостоятельно подняться с кровати и ходить, его якобы мучали боли.

