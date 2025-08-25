Концертный директор Юрия Антонова опроверг слухи о госпитализации певца

Фото: legion-media.com/ТАСС/Егор Алеев

Концертный директор Олег Давыдов опроверг слухи о госпитализации певца и народного артиста России Юрия Антонова, сообщает RT.

До этого в Сети распространилась информация о том, что музыканта увезли на скорой с "Новой волны" в Казани.

"Где они берут эти желтушные СМИ? С ним все нормально, никуда его не увозили никакие скорые", – подчеркнул Давыдов.

Ранее СМИ распространили информацию о госпитализации советского и российского певца Александра Розенбаума из-за пневмонии. Однако его представители опровергли эти сообщения. Они пояснили, что певец был в полном порядке и находился в отпуске.

