Певец Shaman: Мизулина наполняет меня энергетически, я чувствую прилив сил

Певец Shaman подарил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в день ее рождения партию. Как сейчас развиваются отношения исполнителя и общественницы, читайте в материале Москвы 24.

"Наполняет меня энергетически"

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина показала в соцсетях необычный презент от возлюбленного, певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов). Исполнитель подарил на день рождения общественнице, которой 1 сентября исполнился 41 год, партию "Мы".

В ролике заслуженный артист РФ во время прогулки по лесу подводит Мизулину к большому белому коробу, обвязанному лентой в цвет российского флага. Внутри на постаменте расположен логотип партии "Мы", а за ним – крылья в цвет триколора.

"Екатерина, я дарю тебе на день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этот день. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться "Мы", – сказал Shaman.

Подробностей пара раскрывать не стала.

В тот же день "Комсомольская правда" опубликовала интервью с Shaman, в котором певец рассказал, что возлюбленная поддерживает его во время активной подготовки к выступлению на международном песенном конкурсе "Интервидение", который состоится 20 сентября. По словам артиста, Мизулина наполняет его энергетически.





Ярослав Дронов певец, композитор, заслуженный артист РФ Даже самые близкие люди, самые любящие все равно отщипывают от тебя, особенно когда концентрируешься: все хотят общения, внимания, все говорят правильные слова, но даже в правильных словах есть то, что вытягивает энергию. А мне нужно, чтобы меня наполняли. Вот Катя как раз меня наполняет энергетически.

"Она может ничего даже не говорить, просто быть рядом, но я от этого чувствую некий прилив сил. И это здорово", – отметил он.

Журналисты и поклонники пары ранее отмечали, что Мизулина часто сопровождает певца на различных мероприятиях. В интервью на "Дорожном радио" Дронов отметил, что с удовольствием появляется вместе с возлюбленной на публике. Shaman уточнил, что Екатерина иногда подстраивает свой рабочий график под его выходы, чтобы быть рядом.

"Я не могу сказать, что она сопровождает меня. Наоборот, мы неразлучники. Это наше абсолютное желание", – добавил он.

"Свадьба будет летом"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Первые слухи об отношениях Shaman и Екатерины Мизулиной появились летом 2023 года, когда они посетили Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Осенью 2024-го Дронов объявил о разводе со второй супругой Еленой Мартыновой, объяснив это плотным рабочим графиком, который не позволял строить семейную жизнь. При этом в декабре 2024 года певец в одном из интервью заявил, что с Мизулиной его связывают исключительно рабочие и дружеские отношения.

"Созваниваемся, списываемся. Она в этой же лодке гребет, поэтому мы и нашли общий язык", – отметил исполнитель.

В феврале 2025 года пара подогрела интерес к своей личной жизни во время посещения московской школы № 1409, где они провели концерт и автограф-сессию. Когда они зашли в актовый зал, школьники вдруг начали скандировать: "Горько!" Дронов в ответ склонился к Мизулиной, прикрыв лицо рукой.

Видео разлетелось по Сети, и пользователи начали гадать: был ли поцелуй и связывают ли романтические отношения главу Лиги безопасного интернета с исполнителем хита "Я русский".

9 марта этого года Shaman и Мизулина официально объявили о своих отношениях во время концерта певца "Ты моя". Ярослав, исполнив одну из композиций, попросил Мизулину выйти на сцену, вручил ей букет роз, а затем сделал заявление.





Ярослав Дронов певец, композитор, заслуженный артист РФ Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении – что же, что же между нами. Официально заявляю при всех – мы пара, мы встречаемся, и мы вместе.

В начале июня Shaman в эфире одного из телеканалов объявил, что готов жениться на Мизулиной, но точную дату пока назвать не смог.

"Свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом", – уточнил певец.

Мизулина же, комментируя роман с Дроновым, заявила, что ее тяготит повышенный интерес к их паре. Екатерина добавила, что им с возлюбленным приходится делиться подробностями личной жизни, чтобы избежать назойливого внимания.

