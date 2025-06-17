Глава Лиги безопасного интернета пожаловалась на публичность отношений с певцом Shaman

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в программе "Берегите детей с Ксенией Мишоновой" рассказала, что ее тяготит повышенный интерес к ее роману с певцом Ярославом Дроновым.

Мизулина объяснила, что она и Дронов, известный под псевдонимом Shaman, вынуждены делиться подробностями личной жизни, чтобы избежать назойливого внимания. Из-за этого пара часто публикует совместные фото и появляется вместе на светских мероприятиях.

При этом общественный деятель пояснила, что она интроверт и никогда не хотела быть на виду. Однако ситуация сложилась такая, что она не может спокойно выйти из дома. Мизулина также отметила, что, когда она идет в магазин, начинают снимать продукты, которые она складывает в тележку.

"Нас просто преследуют. Мы не может сходить ни в кафе, ни в ресторан, ни в кино", – передает ее слова "Радио 1".

Мизулина рассказала, что сознательно избегала камер журналистов, поскольку с детства наблюдала сложности публичной жизни матери, депутата Елены Мизулиной. Однако отношения с известным исполнителем усугубили ситуацию.

Ранее Екатерина Мизулина похвалила Telegram за то, что в последние полтора года мессенджер усилил борьбу с опасным контентом. Однако глава Лиги безопасного интернета отметила, что по-прежнему остается проблема с наличием ботов по продаже запрещенных веществ и вербовкой террористов.