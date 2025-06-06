Мизулина заявила, что блогера Литвина проверяют из-за поддельного военного билета

Фото: телеграм-канал "ЛИТВИН"

Правоохранители проверяют блогера Михаила Литвина по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

Мизулина уточнила, что получила ответ от столичной прокуратуры на свое обращение после слов блогера о том, что он купил военный билет. Согласно проверке Московской городской военной прокуратуры, Литвин был незаконно поставлен на воинский учет в ОВК Измайловского района. При этом призывная комиссия освободила его от призыва в армию в 2018 году, присвоив ему категорию годности "В" и зачислив в запас Вооруженных сил РФ.

Военный комиссар Москвы получил информацию о нарушениях, которые были выявлены при проверке. В связи с этим были отменены решения призывной комиссии. Кроме того, блогеру присвоили воинское звание рядового, уточнила глава Лиги.

В настоящий момент ОМВД России по району Измайлово проводит проверку в отношении Литвина по части 3 статьи 327 УК РФ.

Прокуратура начала проверку военного билета блогера в конце 2024 года. При подтверждении факта покупки документа мужчине грозит уголовное наказание. Речь идет о трех статьях УК – уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, подделка документов и дача взятки должностному лицу.

По данным СМИ, Литвин оформил временную регистрацию в МГТУ имени Баумана, чтобы получить военный билет. Однако позже в образовательном учреждении заявили, что блогер не был студентом университета и не проживал в общежитии при вузе.