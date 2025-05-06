В МГТУ имени Баумана опровергли информацию об обучении блогера Литвина

Фото: телеграм-канал "ЛИТВИН"

Блогер Михаил Литвин, который якобы незаконно получил военный билет за счет фиктивного обучения в МГТУ имени Баумана, не был студентом университета и не проживал в общежитии при образовательном учреждении. Об этом РИА Новости заявили в вузе.

Ранее СМИ писали, что Литвин для получения военного билета оформил временную регистрацию в вузе. В университете пояснили, что блогера также не регистрировали в общежитии в столичном районе Измайлово.

"Студента такого у нас не было"​, – добавили там.

Между тем в ноябре 2024 года сообщалось, что прокуратура начала проверку военного билета Литвина. Если факт покупки документа подтвердится, блогеру может грозить уголовное наказание.

Речь идет о трех статьях УК РФ – уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, подделке документов и даче взятки должностному лицу.