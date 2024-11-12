Mash: прокуратура начала проверку военного билета блогера Михаила Литвина

Фото: vk.com/ЛИТВИН

Прокуратура начала проверку военного билета блогера Михаила Литвина. В ходе нее выяснилось, что прописка в документе оказалась фиктивной, передает телеграм-канал Mash.

Согласно данным источника, в личном деле призывника Литвина есть документы, подтверждающие его временную регистрацию в общежитии МГТУ имени Баумана и в военкомате Измайловского района.

Однако Литвин не был студентом университета и не проживал в общежитии при нем. Следовательно, он не мог посещать военно-учебный центр вуза.

"Но он якобы посещал и в 2018-м получил статус "ограниченно годен", после чего был отправлен в запас – из-за меланоцитарных невусов на голове", – заявил источник.

Сам Литвин в 2021 году на шоу признался, что приобрел военный билет за 330 тысяч рублей. Записью эфира заинтересовался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку и, при необходимости, привлечь к ответственности блогера.

Если факт покупки военного билета подтвердится, Литвину может грозить наказание по трем статьям УК РФ, а именно "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", "Подделка документов" и "Дача взятки должностному лицу".

Литвина могут осудить на 15 лет лишения свободы.

Ранее блогера признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") за драку на футбольном матче. 12 октября команда Lit Energy обыграла СКА, которым владеет певец Баста (Василий Вакуленко), со счетом 1:0.

В ходе встречи болельщики ростовского клуба выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес Литвина. В ответ тот подбежал к трибуне и ударил одного из фанатов по лицу.

Срок административного ареста блогера составил 13 суток.