05 ноября, 15:31Шоу-бизнес
Суд снял с блогера Портнягина задолженность на сумму более 40 млн рублей
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Арбитражный суд Подмосковья снял с блогера Дмитрия Портнягина налоговую задолженность на сумму свыше 40 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.
Суд признал недействительным решение ИФНС РФ по Наро-Фоминску о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения предпринимателя и снял с него задолженность в размере 40 616 133 рублей.
Более того, с ИНФС в пользу блогера взысканы судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 300 рублей. В остальной части исковых требований Портнягина было отказано.
Блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем, в апреле. В связи с этим его задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест.
Подозреваемой по делу также стала и его жена Екатерина. По версии следствия, Портнягины с 2018 по 2020 год не платили налоги, задолжав более 124 миллионов рублей. Также у них появился долг по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. На счета третьих юрлиц Портнягин перевел более 91 миллиона рублей.
8 октября суд отпустил Портнягина из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет совершения определенных действий до 10 декабря.
Также известно, что блогер выплатил 188 миллионов рублей государству в качестве возмещения задолженности.
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