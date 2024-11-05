Суд снял с блогера Портнягина задолженность на сумму более 40 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Арбитражный суд Подмосковья снял с блогера Дмитрия Портнягина налоговую задолженность на сумму свыше 40 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

Суд признал недействительным решение ИФНС РФ по Наро-Фоминску о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения предпринимателя и снял с него задолженность в размере 40 616 133 рублей.

Более того, с ИНФС в пользу блогера взысканы судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 300 рублей. В остальной части исковых требований Портнягина было отказано.

Блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем, в апреле. В связи с этим его задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест.

Подозреваемой по делу также стала и его жена Екатерина. По версии следствия, Портнягины с 2018 по 2020 год не платили налоги, задолжав более 124 миллионов рублей. Также у них появился долг по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. На счета третьих юрлиц Портнягин перевел более 91 миллиона рублей.

8 октября суд отпустил Портнягина из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет совершения определенных действий до 10 декабря.

Также известно, что блогер выплатил 188 миллионов рублей государству в качестве возмещения задолженности.

