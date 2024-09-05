Суд назначил запрет определенных действий кинорежиссеру Петрухину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд назначил запрет определенных действий кинорежиссеру Алексею Петрухину, обвиняемому в посредничестве во взятке, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее он находился под домашним арестом. Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения по ходатайству органов предварительного расследования, поддержанного прокуратурой.

Между тем Тверской районный суд Москвы установил жене блогера Дмитрия Портнягина Екатерине запрет определенных действий на срок до 29 сентября по делу о посредничестве в передаче взятки.

О задержании Екатерины за посредничество в даче взятки стало известно 6 августа. При этом другие детали дела не приводились.