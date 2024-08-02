Суд арестовал на 2 месяца экс-советника мэра Сочи по делу о взятках

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца экс-советника мэра города Родиона Пишура, обвиняемого по делу о взятках за места на городских кладбищах, сообщает РИА Новости.

Пишур будет заключен под стражу до 30 сентября. Ходатайство защитника обвиняемого оставить его под домашним арестом отклонено.

Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством.

Накануне сообщалось, что в Сочи по уголовному делу о взяточничестве задержали бывшего общественного советника главы города, начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного.

Экс-советника мэра Сочи по финансово-экономическим вопросам подозревают в получении крупных взяток за места на кладбищах. В преступную группу он вовлек начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера частного ритуального агентства, работника специализированной службы по вопросам похоронного дела и еще одного бизнесмена.

Согласно распределенным ролям, они вымогали у граждан взятки, суммы которых варьировались от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Были проведены обыски по 25 адресам, в ходе которых изъяли более 15 миллионов рублей, а также иностранную валюту, документы и другие улики.