Зампред правительства Хабаровского края Никонов заключен под стражу

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова заключили под стражу на два месяца по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального суда Хабаровска.

Накануне о задержании политика сообщали СМИ. Журналисты передавали, что заместителя председателя правительства края подозревают в коррупции.

Позже Никонов стал фигурантом уголовного дела. Следователи не уточнили другие подробности дела, однако источник в правоохранительных органах рассказал, что уголовное дело против зампреда возбудили из-за получения им взятки в особо крупном размере при заключении контрактов.