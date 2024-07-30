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30 июля, 09:59

Политика

Зампред правительства Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СКР.

Следователи не уточнили другие подробности дела. По данным другого источника в правоохранительных органах, уголовное дело против зампреда возбудили из-за получения им взятки в особо крупном размере при заключении контрактов. Других деталей преступления также не приводится.

До этого о задержании политика сообщали СМИ. По версии журналистов, заместителя председателя правительства края подозревают в коррупции.

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