30 июля, 09:59Политика
Зампред правительства Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СКР.
Следователи не уточнили другие подробности дела. По данным другого источника в правоохранительных органах, уголовное дело против зампреда возбудили из-за получения им взятки в особо крупном размере при заключении контрактов. Других деталей преступления также не приводится.
До этого о задержании политика сообщали СМИ. По версии журналистов, заместителя председателя правительства края подозревают в коррупции.
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