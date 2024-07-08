Суд оправдал кировского экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблении полномочиями

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Кировский районный оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости.

На судебном заседании его адвокаты заявили, что их подзащитный не изучал жилищное право в вузах, поэтому не мог знать, как совершать махинации в этой сфере.

"Приговор Октябрьского районного суда города Кирова от 26 декабря 2023 года в отношении Белых Никиты Юрьевича в части осуждения его по части 2 статьи 285 УК РФ отменить <...> Производство по уголовному делу по части 3 статьи 286 УК РФ прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию", – огласил решение судья.

Белых задержали в столичном ресторане при получении взятки в особо крупном размере в июне 2016 года. По данным следствия, ранее он получил суммы, общий размер которых достиг 400 тысяч евро.

Позже суд признал Белых виновным по делу о взятках. По словам судьи, чиновник брал средства за "покровительство" и "попустительство по службе". Защита настаивала на том, что Белых стал жертвой оговора и провокаций. В результате чиновника приговорили к 8 годам колонии.

21 июня 2024 года Белых освободился из тюрьмы в связи с истечением срока наказания.

Также в отношении него возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Позже стороны обвинения и защиты подали апелляции.