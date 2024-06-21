Осужденный экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Фото: скриншот видео youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, ранее осужденный за взятки, вышел на свободу. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

В беседе с ТАСС он уточнил, что бывший чиновник освободился в связи с истечением срока наказания.

Никиту Белых задержали в столичном ресторане при получении взятки в особо крупном размере в июне 2016 года. По данным следствия, ранее он получил суммы, общий размер которых достиг 400 тысяч евро.

Позже суд признал Белых виновным по делу о взятках. По словам судьи, чиновник брал средства за "покровительство" и "попустительство по службе". Защита настаивала на том, что Белых стал жертвой оговора и провокаций. В результате чиновника приговорили к 8 годам колонии.

