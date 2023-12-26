Суд освободил Белых от наказания по делу о превышении полномочий из-за срока давности

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Октябрьский районный суд Кирова приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности, сообщает ТАСС.

Кроме того, его оправдали по предъявленному обвинению в превышении полномочий с применением насилия или с угрозой его применения. Суд решил, что в его деянии отсутствует состав преступления, и признал его право на реабилитацию.

Сначала Белых осудили за взятку. Позже в отношении него возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

По версии следствия, в 2015 году, когда Белых занимал должность исполняющего обязанности губернатора Кировской области, он способствовал совершению сделки между АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний региона на сумму 320 миллионов рублей, руководствуясь личными интересами. В связи с этим бюджету области был причинен значительный материальный ущерб.

