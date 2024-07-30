ТАСС: зампред краевого правительства Никонов задержан в Хабаровске

30 июля, 09:13Происшествия
Фото: khabkrai.ru
Зампред краевого правительства Евгений Никонов задержан в Хабаровске по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В данный момент с ним проводятся следственные действия, уточнил собеседник агентства.
Ранее по аналогичному делу был арестован бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.
Кроме того, его подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации источника, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".
Свою вину он не признал. По версии следователей, Булгаков вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции