Экс-глава Минобороны КНР подозревается в коррупции

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Бывший глава Минобороны КНР Ли Шанфу подозревается во взяточничестве и неправомерном использовании служебного положения. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным СМИ, экс-министр также исключен из Компартии Китая (КПК), а его статус представителя 20-го Всекитайского съезда КПК аннулирован. Как указано в отчете Военного совета ЦК КПК о результатах рассмотрения мнений по делу Ли Шанфу, экс-глава МО КНР "отрекся от первоначальной миссии и утратил принцип партийности", а его действия нанесли ущерб партии, нацобороне, военному строительству, а также имиджу высших руководящих кадров.

Более того, из партии исключен бывший министр обороны Китая (с 2018 по 2023 год) Вэй Фэнхэ за серьезные дисциплинарные нарушения, его статус представителя 20-го Всекитайского съезда аннулирован, сообщает агентство.

Согласно отчету Военного совета ЦК КПК по делу Вэй Фэнхэ, экс-министр "серьезно нарушил организационную дисциплину, а также закон, добиваясь для третьих лиц кадровых интересов". В документе написано, что бывший глава МО КНР подозревается во взяточничестве, так как он принимал подарки и "огромные суммы денег" от третьих лиц.

Ранее начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО РФ и за покровительство. Всего он якобы получил от них 36 миллионов рублей. Свою вину в этом Шамарин не признал.

Также он попросил суд изменить ему меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест, однако ему в этом отказали.

