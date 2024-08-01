В Сочи задержаны фигуранты дела о получении взяток за места на кладбищах

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

В Сочи по уголовному делу о взяточничестве задержаны бывший общественный советник главы города, начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный, пишет пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании всем фигурантам соответствующих мер пресечения, в том числе в виде заключения под стражу.

Экс-советника мэра Сочи по финансово-экономическим вопросам подозревают в получении крупных взяток за места на кладбищах. В преступную группу он вовлек начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера частного ритуального агентства, работника специализированной службы по вопросам похоронного дела и еще одного бизнесмена. Согласно распределенным ролям, они вымогали у граждан взятки, суммы которых варьировались от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

Были проведены обыски по 25 адресам, в ходе которых изъяли более 15 миллионов рублей, а также иностранную валюту, документы и другие улики.