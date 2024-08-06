Супруга блогера Портнягина задержана за попытку дать взятку

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Супруга блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина Екатерина задержана за посредничество в даче взятки, рассказала представитель Тверского суда Москвы Мария Освальдо.

"В отношении Портнягиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий без даты", – передает Агентство "Москва" ее слова.

Другие детали дела при этом она не привела.

Ранее Портнягина обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере. Его задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест.

Подозреваемой по делу стала и его супруга. По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей. На счета третьих юрлиц Портнягин перевел более 91 миллиона рублей.

