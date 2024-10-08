Блогер Портнягин выплатил 188 миллионов рублей долга государству

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин выплатил 188 миллионов рублей государству в качестве возмещения задолженности. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Портнягин подчеркнул в зале суда, что ему удалось погасить основную сумму долга за 8 месяцев до возбуждения дела.

Блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем, в апреле. В связи с этим его задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест.

Подозреваемой по делу также стала и его жена Екатерина. По версии следствия, Портнягины с 2018-го по 2020 год не платили налоги, задолжав более 124 миллионов рублей. Также у них появился долг по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. На счета третьих юрлиц Портнягин перевел более 91 миллиона рублей.

8 октября суд отпустил Портнягина из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет совершения определенных действий до 10 декабря.

