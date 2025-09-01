Певец Shaman подарил Мизулиной на день рождения партию

Фото: телеграм-канал "SHAMAN"

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, подарил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на день рождения партию под названием "Мы". Видео об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

В начале ролика исполнитель отметил, что Мизулину сложно чем-то удивить. Однако он заявил, что ему это удастся.

После этого на кадрах видно, как пара гуляет по лесу. Спустя некоторое время они подходят к кубу, который перевязан бантом в цветах флага России. Дронов поинтересовался у Мизулиной, имеются ли у нее предположения относительно подарка.

"Не знаю, тебя не угадать", – ответила она.

Внутри куба оказалось большое слово "Мы". Певец пояснил, что именно так будет называть их общая партия.

Ранее Мизулина рассказала, что ее тяготит повышенный интерес к ее роману с Дроновым. Глава Лиги безопасного интернета объяснила, что пара вынуждена делиться подробностями личной жизни, чтобы избежать назойливого внимания.

При этом общественный деятель пояснила, что она интроверт и никогда не хотела быть на виду. Однако ситуация сложилась так, что она не может спокойно выйти из дома.