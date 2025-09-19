Виктория Бекхэм не показала старшего сына в документальном фильме о себе

В Сети вышел трейлер документального фильма о Виктории Бекхэм. Знаменитость рассказывает о детстве, карьере и семье, но игнорирует тему конфликта со старшим сыном Бруклином. Последние новости о разладе в звездном семействе – в материале Москвы 24.

"Не хочет общаться"

Экс-солистка поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм совместно с Netflix сняла документальный фильм о себе. В нем звезда рассказала о своем детстве, карьере от певицы до основательницы бренда одежды и о семье. В трейлере, который уже вышел в Сети, также появились все дети супругов, кроме старшего – Бруклина, который оборвал связи со звездной родней. Премьера фильма состоится 9 октября.

В последнее время СМИ часто пишут о конфликте в семье Бекхэмов. Ситуация обострилась весной этого года: Бруклин с супругой, Николой Пельтц, проигнорировали показ Виктории в рамках Недели моды в Париже в марте, хотя поддержать дизайнера пришла вся семья.

В апреле Виктория делилась снимками с празднования дня рождения на яхте с семьей и друзьями: на них вновь не оказалось Бруклина с Николой. Кроме того, молодая семья не поздравила Викторию и в соцсетях. В начале мая они также проигнорировали пышное торжество в честь 50-летия Дэвида Бекхэма. А в конце месяца зарубежные СМИ сообщили о том, что наследник футболиста на пару дней приехал в Лондон из США, однако не проинформировал об этом родственников и якобы не нашел времени для встречи с ними.

При этом Виктория и Дэвид делали публичные попытки примириться: публиковали в своих аккаунтах в соцсетях семейные фото, на которых был Бруклин, с трогательными подписями о том, как они любят своих детей и как им не хватает старшего.

На фоне обостряющейся вражды издание TMZ со ссылкой на инсайдеров сообщало, что напряжение в отношениях возросло из-за позиции Николы. Девушке якобы не нравится, как Бекхэмы общаются с сыном, в том числе по телефону, и она "отстаивает интересы Бруклина", считая его родителей "токсичными". А свекор со свекровью недовольны тем, что невестка присутствует при семейных разговорах.

В июне фото Бруклина с супругой появились в журнале Glamour. Сын Виктории предстал с обнаженным торсом, и поклонники отметили, что парень сместил акцент с татуировки, посвященной матери. Он набил крупные цветы вокруг надписи mama's boy. Теперь рисунок теряется и выглядит не так отчетливо.

В то же время издание Page Six сообщило, что старший сын Бекхэмов решил еще больше дистанцироваться от личного общения с родственниками, в том числе с братьями Ромео и Крузом и сестрой Харпер, с которыми всегда был близок. Бруклин якобы предпочитает узнавать об успехах семьи из СМИ, а звонки игнорирует. При этом он перестал упоминать родственников в соцсетях (только младшую сестру поздравил с днем рождения 10 июля).





источник, знакомый с ситуацией Бруклин сказал своей семье, что не хочет общаться, и он не отвечает тем, кто пытается связаться с ним.

При этом молодой человек тепло общается с семьей супруги. В конце июня он посетил день рождения тестя, миллиардера Нельсона Пельтца, – снимками с торжества в семейном кругу поделилась Никола в своем блоге.

2 августа Бруклин и Никола сыграли вторую свадьбу в поместье тестя. Церемонию вел Нельсон, среди гостей были только близкие родственники и друзья невесты.

"Мы просто хотели подарить друг другу по-настоящему теплые воспоминания. Честно говоря, я мог бы каждый день повторять ей свои клятвы. Главное, что может сделать человек, – найти того, с кем он готов провести всю жизнь", – отметил Бруклин в интервью People.

Никто из Бекхэмов не был приглашен на мероприятие.

При этом 9 сентября издание The Sun сообщило, что предприниматель выделил деньги Бруклину на открытие бургерной. По словам журналистского источника, открытие планируется в Лос-Анджелесе в следующем году.

Давняя вражда

Фото: AP Photo/Invision/Vianney Le Caer

Бруклин и Никола поженились в апреле 2022 года. По данным СМИ, с тех пор отношения Бекхэмов со старшим сыном начали стремительно портиться. Разлад между молодоженами и родителями жениха произошел еще на этапе подготовки к свадьбе. Через несколько месяцев после события Никола делилась с журналистами причинами размолвки с Викторией. В разных интервью она рассказывала, что мечтала выйти замуж в платье от бренда свекрови, но дизайнер якобы то откладывала сроки пошива, то не успевала доделать наряд, а то и вовсе передумала его шить. Поэтому Пельтц выбрала другое платье.

Кроме того, СМИ со ссылкой на инсайдеров утверждали, что Никола высказывала недовольство по поводу излишнего влияния родителей на Бруклина.

"Ей не нравилось, что Виктория и Дэвид диктуют сыну, что делать. Они ожидали от него каких-то успехов, ставили рамки. А Никола хочет, чтобы он был свободен", – делились с журналистам источники.

Сын Бекхэмов изначально встал на сторону супруги: Бруклин переехал с ней в США, набил татуировку в виде портрета Николы и взял после свадьбы двойную фамилию (теперь оба именуют себя Пельтц-Бекхэм).

А в декабре прошлого года, по данным СМИ, молодая семья якобы приняла решение избирательно посещать семейные мероприятия Бекхэмов. Причиной стало то, что Ромео Бекхэм начал встречаться с экс-возлюбленной Бруклина, Ким Тернбулл, и старший брат с супругой не захотели присутствовать там, где будет Ким.

При этом СМИ сообщили, что Ромео и Ким расстались в июне этого года после семи месяцев отношений. Вскоре после разрыва девушка открестилась в соцсетях от романа со страшим братом экс-возлюбленного. Она написала пост, в котором заявила, что их с Бруклином связывала лишь "школьная дружба в 16 лет".