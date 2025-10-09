Дочь футболиста Дэвида Бекхэма Харпер вышла в свет в колье за 9 тысяч долларов

Фото: legion-media.com/Mike Raison/dmg media Licensing

Дочь английского футболиста Дэвида Бекхэма и британского дизайнера Виктории Бекхэм Харпер вышла в свет в колье Van Cleef & Arpels, стоимость которого составляет 9 150 долларов, передает Daily Mail.

14-летняя дочь семьи Бекхэмов посетила премьеру документального сериала, в котором рассказывается история о жизни ее матери. Девочка пришла на мероприятие в черном макси-платье за 2 500 долларов, которое сделала ее мать. Макияж дочери Бекхэмов был естественным, а волосы аккуратно уложены.

Девочка пришла на премьеру сериала под руку со своим 23-летним братом Ромео. Также мероприятие посетил 20-летний сын Бекхэмов Круз и его 29-летняя возлюбленная Джеки Апостол. При этом Бруклин Бекхэм, старший сын футболиста и дизайнера, не был на презентации кинокартины.

Ранее Бруклин Бекхэм впервые рассказал о своей вражде с родителями. В частности, журналисты спросили его, как он справляется со слухами на эту тему. Однако молодой человек заявил, что всегда найдутся люди, которые будут негативно высказываться в его адрес.

Старший сын Бекхэмов добавил, что его очень поддерживает супруга. Со своей семьей молодой человек не общается больше года, но причину скандала никто не раскрывает. В частности, сын полностью игнорирует родителей в соцсетях и не поздравляет их с юбилеями.

