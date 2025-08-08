До 12 увеличилось число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике

Фото: телеграм-канал "Следком"

При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарской Республики.

В ведомстве уточнили, что 6 из них были госпитализированы, еще 6 – отправлены на амбулаторное лечение. Среди них один ребенок.

Состояние пяти госпитализированных пострадавших оценивается как средней тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии в операционном зале, для него была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии имени Николая Ниловича Бурденко.

Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика в пятницу, 8 августа. Ранее сообщалось о 8 пострадавших. При этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отмечал, что все они находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда". В оперативных службах предположили, что к обрыву мог привести износ троса или других частей канатки.