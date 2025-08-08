Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Поисково-спасательные работы на месте обрушения канатной дороги в Нальчике завершены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Всего в момент обрушения на канатной дороге находился 21 человек. В результате были эвакуированы 13 туристов, а 6 граждан были доставлены в больницу для осмотра. Ведомство уточнило, что при обвале конструкции никто не погиб.

На месте были задействованы 34 специалиста и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Канатная дорога рухнула в курортной зоне Нальчика вечером в пятницу, 8 августа. В Минздраве России заявляли, что пострадавшие находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В оперативных службах предположили, что к обрыву канатной дороги мог привести износ троса или других частей канатки.

