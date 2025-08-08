08 августа, 19:09Происшествия
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике возросло до 6
Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"
Шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
Пятеро из них госпитализированы и проходят обследования. Кузнецов добавил, что все пострадавшие находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести. На месте дежурят бригады скорой помощи, процесс координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
К настоящему времени спасатели эвакуировали с оборвавшейся канатной дороги всех оставшихся людей. Об этом ТАСС рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС.
Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика в пятницу, 8 августа. В результате случившегося никто не погиб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда".
Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.