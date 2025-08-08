Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике возросло до 6

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Шесть человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Пятеро из них госпитализированы и проходят обследования. Кузнецов добавил, что все пострадавшие находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести. На месте дежурят бригады скорой помощи, процесс координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

К настоящему времени спасатели эвакуировали с оборвавшейся канатной дороги всех оставшихся людей. Об этом ТАСС рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС.

Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика в пятницу, 8 августа. В результате случившегося никто не погиб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда".

Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

