Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до 8

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Число пострадавших при обрыве на канатной дороге в Нальчике увеличилось до 8, в больницу доставили еще 2 человек, сообщила пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарской Республики.

Двух человек доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). При этом один из пострадавших находится в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ-1), добавили в ведомстве.

"Запрошена телемедицинская консультация (ТМК) с НИИ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко", – указали в Минздраве.

Все пострадавшие – приезжие, им будет оказана помощь, заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на оперативном совещании, запись которого была опубликована в его телеграм-канале.

"Самое главное, что нет погибших и пострадавшие не тяжелые. Ситуация под контролем, мероприятия завершены, соответствующую работу в дальнейшем мы проведем", – подчеркнул Коков.

Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика в пятницу, 8 августа. Ранее сообщалось о 6 пострадавших. При этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отмечал, что все они находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда". В оперативных службах предположили, что к обрыву мог привести износ троса или других частей канатки.

