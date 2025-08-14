Суд вынес приговор женщине, сбившей насмерть ребенка в Москве

Женщина, сбившая насмерть ребенка в Москве, получила 7,5 года тюрьмы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Авария произошла в декабре 2024 года в коттеджном поселке в поселении Сосенском. По данным следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения превысила скорость и сбила женщину с ребенком. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.