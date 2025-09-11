Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Видном мужчина поджег автомобиль

"Московский патруль": в Видном мужчина поджег автомобиль

"Московский патруль": подмосковная полиция задержала автоподставщиков

Пассажирский теплоход застрял на реке Ковжа в Вологодской области

ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве активиста Чарли Кирка

Три села оказались в изоляции из-за селевого потока в Дагестане

Под стражу заключили дебошира, устроившего драку в московском супермаркете

Мужчина угнал самосвал с бывшего места работы в Чите

Следовавший из Петербурга в Москву пассажирский теплоход сел на мель

МИД РФ назвал страшным преступлением убийство американского активиста Чарли Кирка

Посольство России заявило о помощи гражданам на фоне наводнений на Бали

В подмосковном Видном полицейские задержали ранее судимого мужчину, который поджег автомобиль.

На кадрах с видеорегистратора припаркованной напротив машины видно, что злоумышленник подошел к авто и облил капот горючей жидкость. Через несколько минут иномарка загорелась, а поджигатель скрылся.

По предварительным данным, бутылку с зажигательной смесью мужчина якобы случайно нашел на улице и решил ее использовать на автомобиле. Объяснить мотив содеянного он не смог.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияпожарвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика