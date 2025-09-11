"Московский патруль": в Видном мужчина поджег автомобиль

В подмосковном Видном полицейские задержали ранее судимого мужчину, который поджег автомобиль.

На кадрах с видеорегистратора припаркованной напротив машины видно, что злоумышленник подошел к авто и облил капот горючей жидкость. Через несколько минут иномарка загорелась, а поджигатель скрылся.

По предварительным данным, бутылку с зажигательной смесью мужчина якобы случайно нашел на улице и решил ее использовать на автомобиле. Объяснить мотив содеянного он не смог.

Подробнее – в программе "Московский патруль".