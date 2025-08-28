Новости мира: тайфун "Каджики" обрушился на Таиланд

Мощный тайфун "Каджики" обрушился на Таиланд. Он принес проливные дожди, которые вызвали разрушительные наводнения и сходы селей. Особенно пострадали север и северо-восток страны. Там затопило дома, дороги и сельскохозяйственные угодья. Сообщается об одном погибшем и одном пропавшем без вести.

В Аргентине протестующие забросали камнями президентский кортеж. Это случилось во время поездки президента Хавьера Милея в город Ломас-де-Самора во время предвыборной компании в парламент. Милей передвигался в кузове машины, приветствуя толпу, когда в его сторону полетел камень. Охране пришлось срочно эвакуировать президента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.