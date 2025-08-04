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04 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Балашихе задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство

"Московский патруль": в Балашихе задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство

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В Балашихе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство. Одна из девушек обратилась в полицию, рассказав, что ей удалось чудом выжить.

По словам потерпевшей, 35-летний житель Балашихи пригласил ее с подругой к себе домой. Однако после хозяин квартиры начал навязчиво ухаживать за подругой. Получив отказ, мужчина выстрелил девушке в лицо из ружья и стал угрожать второй. Но та смогла сбежать. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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