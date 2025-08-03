Три поселка на Черноморском побережье оказались подтоплены

В Краснодарском крае продолжаются сильные ливни, из-за которых подтоплены три поселка на Черноморском побережье. В результате подъема уровня рек и выпадения осадков вода превратила реки в бурные потоки в Лермонтово и Новомихайловском.

В Лермонтово ливнем разрушен мост, кадры его обрушения сняли очевидцы. Для жителей, чьи дома пострадали от непогоды, в местной школе организован пункт временного размещения. В селе Дефановка Туапсинского района автобус упал с моста в реку, но спасатели вывели из автобуса всех 25 пассажиров.

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