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02 августа, 18:21

Происшествия

Суд заключил под стражу сбившего пешехода на юго-западе Москвы водителя

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд заключил под стражу мужчину, который насмерть сбил женщину-пешехода на Вильнюсской улице в Москве, передает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

В результате освидетельствования выяснилось, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил 1,4 миллиграмма на литр.

По данным ведомства, нарушитель признал вину и сообщил, что утром перед аварией употреблял алкоголь. Также он рассказал, что не помнит ДТП, поскольку был пьян.

Водителю предъявили обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения"), наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

"В судебном заседании обвиняемый возражал против заключения под стражу и просил избрать иную меру пресечения", – отмечается в сообщении прокуратуры.

Авария на Вильнюсской улице произошла 1 августа. По данным СМИ, там столкнулись автомобили Nissan и Audi. Водитель последней машины сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После автомобиль столкнулся с припаркованным транспортным средством.

ДТП произошло на 69-м километре МКАД

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