Человек погиб в результате ДТП с участием грузовика в Химках

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Человек погиб в результате аварии с участием грузовика и автомобиля BMW в подмосковных Химках. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной полиции.

По данным ведомства, ДТП произошло в квартале Клязьма. Там водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Соллерс". Пассажир иномарки погиб, а водителей госпитализировали с телесными повреждениями.

Детали аварии уточнят сотрудники Госавтоинспекции. После проверки они примут решение в установленном законом порядке.

Ранее женщина-пешеход погибла в ДТП на Вильнюсской улице в Москве. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После автомобиль столкнулся с припаркованным транспортным средством.