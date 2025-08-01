Человек погиб в ДТП на юго-западе Москвы

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На Вильнюсской улице в Москве женщина-пешеход погибла в ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После автомобиль столкнулся с припаркованным транспортным средством.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль ДТП в Ясеневе.

Авария на Вильнюсской улице произошла 1 августа. По данным СМИ, столкнулись автомобили Nissan и Audi, одна машина перевернулась. Движение в районе ДТП перекрыто по обеим полосам.

До этого в Пензенской области в аварии погибли шесть человек, включая ребенка. ДТП произошло на 575-м километре трассы М-5 "Урал" в Мокшанском районе.